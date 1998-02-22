(Суслова) Ольга Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1914
Дата смерти22.02.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1934
Отец ребёнка: Суслов Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
22.12.1936
Сын: Суслов Геннадий Яковлевич
Отец ребёнка: Суслов Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
15.04.1947
Дочь: Балденкова Тамара Яковлевна
Отец ребёнка: Суслов Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
12.09.1948
Дочь: Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Суслов Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
02.09.1951
Отец ребёнка: Суслов Яков Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.1998