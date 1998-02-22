(Суслова) Ольга Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суслова) Ольга Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1914

Дата смерти

22.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1934

Сын: Суслов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Суслов Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
22.12.1936

Сын: Суслов Геннадий Яковлевич

Отец ребёнка: Суслов Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
15.04.1947

Дочь: Балденкова Тамара Яковлевна

Отец ребёнка: Суслов Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
12.09.1948

Дочь: Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Суслов Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
02.09.1951

Сын: Суслов Валерий Яковлевич

Отец ребёнка: Суслов Яков Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Яков Сергеевич

Смерть
22.02.1998
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