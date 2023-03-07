Прасолова (Киселева) Фекла Михайлова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1911 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.11.1912 ст.
Отец ребёнка: Прасолов Андриан Андреев
Рождение ребёнка
06.01.1915 ст.
Дочь: Татиана Адрианова
Отец ребёнка: Прасолов Андриан Андреев
Смерть
Неизвестно