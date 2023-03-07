Прасолова (Киселева) Фекла Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолова (Киселева) Фекла Михайлова

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1893 г.р.

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.02.1911 ст.

Муж: Прасолов Андриан Андреев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.11.1912 ст.

Сын: Прасолов Яков Андрианов

Отец ребёнка: Прасолов Андриан Андреев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1915 ст.

Дочь: Татиана Адрианова

Отец ребёнка: Прасолов Андриан Андреев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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