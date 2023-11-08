Лебедева Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1937

Дочь: Лебедева Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Лебедев Григорий Яковлевич

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Лебедева Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Лебедев Григорий Яковлевич

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Лебедев Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Лебедев Григорий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Григорий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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