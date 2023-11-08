Лебедева Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1937
Дочь: Лебедева Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Лебедев Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Лебедева Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Лебедев Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Лебедев Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Лебедев Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно