Карелина Артемьевна Бастрыкина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелина Артемьевна Бастрыкина

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бастрыкин Артемий Климович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1672

Сын: Бастрыкин Нассон Аврамович

Отец ребёнка: Бастрыкин - Карелин Аврамий (Яковлевич)

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1679

Сын: Бастрыкин Кондратий Аврамович

Отец ребёнка: Бастрыкин - Карелин Аврамий (Яковлевич)

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1692

Сын: Бастрыкин Федор Аврамович

Отец ребёнка: Бастрыкин - Карелин Аврамий (Яковлевич)

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин - Карелин Аврамий (Яковлевич)

Смерть
Неизвестно
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