Карелина Артемьевна Бастрыкина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бастрыкин Артемий Климович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1672
Сын: Бастрыкин Нассон Аврамович
Отец ребёнка: Бастрыкин - Карелин Аврамий (Яковлевич)
Рождение ребёнка
1679
Сын: Бастрыкин Кондратий Аврамович
Отец ребёнка: Бастрыкин - Карелин Аврамий (Яковлевич)
Рождение ребёнка
1692
Сын: Бастрыкин Федор Аврамович
Отец ребёнка: Бастрыкин - Карелин Аврамий (Яковлевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно