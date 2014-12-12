Ильин Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения08.06.1929
Дата смерти12.12.2014
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Ильина Анисья Егоровна
Рождение ребёнка
19.06.1954
Сын: Ильин Александр Александрович
Мать ребёнка: Ильина Евгения Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Евгения Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Ильина Евгения Семеновна
Смерть
12.12.2014