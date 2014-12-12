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Ильин Александр Григорьевич

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Место рождения

Буковичи, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

08.06.1929

Дата смерти

12.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ильина Анисья Егоровна

Буковичи, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1954

Сын: Ильин Александр Александрович

Мать ребёнка: Ильина Евгения Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Евгения Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Ильина Евгения Семеновна

Смерть
12.12.2014
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