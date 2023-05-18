Крылова (Труфанова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Труфанова) Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1953

Отец: Труфанов Василий Сергеевич

Мать: Труфанова Любовь Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область