Огнев Григорий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Огнев Василей Нефедов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Огнева Анна Иванова
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Огнева Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огнева Анна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно