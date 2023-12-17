Огнев Григорий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгнев Григорий Васильев

Огнев Григорий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Огнев Василей Нефедов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Огнева Анна Иванова

Рождение ребёнка
1877

Сын: Огнев Антон Григорьев

Мать ребёнка: Огнева Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огнева Анна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close