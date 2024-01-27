Сапожков Сергей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожков Сергей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швыряева Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Сапожкова Анисья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павликова Анфиса Сергеевна

Мать ребёнка: Сапожкова Анисья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожков Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Сапожкова Анисья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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