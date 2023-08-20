Тимофеева Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Гаврилов Николай
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Николаева Оксинья
Отец ребёнка: Гаврилов Николай
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Николаева Анна
Отец ребёнка: Гаврилов Николай
Рождение ребёнка
1779
Сын: Николаев Михайло
Отец ребёнка: Гаврилов Николай
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марона
Отец ребёнка: Гаврилов Николай
Рождение ребёнка
1784
Сын: Николаев Александр
Отец ребёнка: Гаврилов Николай
Рождение ребёнка
1791
Сын: Николаев Гаврило
Отец ребёнка: Гаврилов Николай
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гаврилов Николай
Рождение ребёнка
1795
Сын: Николаев Иван
Отец ребёнка: Гаврилов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврилов Николай
Смерть
Неизвестно