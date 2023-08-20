Тимофеева Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Гаврилов Николай

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Николаева Оксинья

Отец ребёнка: Гаврилов Николай

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Николаева Анна

Отец ребёнка: Гаврилов Николай

Рождение ребёнка
1779

Сын: Николаев Михайло

Отец ребёнка: Гаврилов Николай

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марона

Отец ребёнка: Гаврилов Николай

Рождение ребёнка
1784

Сын: Николаев Александр

Отец ребёнка: Гаврилов Николай

Рождение ребёнка
1791

Сын: Николаев Гаврило

Отец ребёнка: Гаврилов Николай

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гаврилов Николай

Рождение ребёнка
1795

Сын: Николаев Иван

Отец ребёнка: Гаврилов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Николай

Смерть
Неизвестно
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