Красулина Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1876
Сын: Красулин Филимон Иванович
Отец ребёнка: Красулин Иван Павлович
ФондД-60, оп1, дело 180, 66 оборот
Рождение ребёнка
05.05.1880 ст.
Дочь: Красулина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Красулин Иван Павлович
Фонд Д-60, оп1, дело180, 284 оборот
Смерть
Неизвестно