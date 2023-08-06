Красулина Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулина Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1876

Сын: Красулин Филимон Иванович

Отец ребёнка: Красулин Иван Павлович

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ФондД-60, оп1, дело 180, 66 оборот
Рождение ребёнка
05.05.1880 ст.

Дочь: Красулина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Красулин Иван Павлович

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп1, дело180, 284 оборот
Смерть
Неизвестно
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