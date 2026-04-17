Шавлукова Патимат Расуловна
женский, родилась 28.08.1989
ОтецШавлуков Расул Гусенович19.02.1963 г.р.
МатьШавлукова Асият Аскерхановна28.09.1964 г.р.
Дети
Идрисов Тамерлан Нариманович23.05.2017 г.р.
Идрисов Амир Нариманович10.07.2020 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1989
Рождение ребёнка
23.10.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.2017
Сын: Идрисов Тамерлан Нариманович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.2020
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности