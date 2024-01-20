Борякова Анна Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1858 по 1861
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1858 по 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Боряков Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Борякова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Боряков Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1900
Дочь: Борякова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Боряков Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
С 1902 по 1903
Сын: Боряков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Боряков Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
06.02.1906
Отец ребёнка: Боряков Дмитрий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боряков Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Боряков Дмитрий Степанович
Смерть
1954