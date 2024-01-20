Борякова Анна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борякова Анна Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1858 по 1861

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1858 по 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Боряков Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Боряков Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Борякова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Боряков Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Между 1895 и 1900

Дочь: Борякова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Боряков Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
С 1902 по 1903

Сын: Боряков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Боряков Дмитрий Степанович

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.02.1906

Сын: Боряков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Боряков Дмитрий Степанович

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боряков Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боряков Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Боряков Дмитрий Степанович

Смерть
1954
Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
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