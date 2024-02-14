Ainetdin (Salavat) Fatiha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ainetdin (Salavat) Fatiha

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1875 г.р.
1876 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Salavat

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фехретдинов Айнетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фехретдинов Айнетдин

Рождение ребёнка
15.04.1875

Сын: Ainetdin Meyletdin

Отец ребёнка: Фехретдинов Айнетдин

Рождение ребёнка
21.07.1876

Сын: Fehretdin Fattahetdin

Отец ребёнка: Фехретдинов Айнетдин

Смерть
Неизвестно

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