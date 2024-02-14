Ainetdin (Salavat) Fatiha
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Salavat
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фехретдинов Айнетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фехретдинов Айнетдин
Рождение ребёнка
15.04.1875
Сын: Ainetdin Meyletdin
Отец ребёнка: Фехретдинов Айнетдин
Рождение ребёнка
21.07.1876
Отец ребёнка: Фехретдинов Айнетдин
Смерть
Неизвестно