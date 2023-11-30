Иванова Мария Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Иванова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Иванова Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пыхачева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Иванова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Иванов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Иванова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно