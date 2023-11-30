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Иванова Мария Илларионовна

Место рождения

Середогощ, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Середогощ, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1901

Муж: Иванов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Иванова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Иванова Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Иванов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пыхачева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Иванова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Иванов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Иванова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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