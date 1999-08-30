Щегорин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щегорин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1999

Отец: не указан

Мать: Данилова Елена

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