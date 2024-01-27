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Анна
Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1806 ст.
Пол
Женский
Отец
Миронъ Семеновъ
Вычислено 1763 г.р.
Мать
Агафья Андреева
Вычислено 1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806 ст.
Отец:
Миронъ Семеновъ
Мать:
Агафья Андреева
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