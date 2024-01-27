Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1763 г.р.

Мать

Вычислено 1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1806 ст.

Отец: Миронъ Семеновъ

Мать: Агафья Андреева

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