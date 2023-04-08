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Минченко Денис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.2017

Сын: Минченко Михаил Денисович

Мать ребёнка: Минченко Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
28.04.2020

Дочь: Минченко Мария Денисовна

Мать ребёнка: Минченко Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минченко Анастасия Александровна