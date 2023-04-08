Минченко Денис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.2017
Сын: Минченко Михаил Денисович
Мать ребёнка: Минченко Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
28.04.2020
Дочь: Минченко Мария Денисовна
Мать ребёнка: Минченко Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно