Ильина Агния Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Ильин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Романова Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Ильин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ильина Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Ильин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно