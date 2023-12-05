Ильина Агния Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Агния Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Ильин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Ильин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Романова Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Ильин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ильина Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Ильин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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