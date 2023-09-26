Мезенцева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Мезенцев Егор Егорович

Отец ребёнка: Мезенцев Егор Пименович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезенцев Степан Егорович

Отец ребёнка: Мезенцев Егор Пименович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросиния Егоровна

Отец ребёнка: Мезенцев Егор Пименович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Егоровна

Отец ребёнка: Мезенцев Егор Пименович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Мезенцев Егор Пименович

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