Мезенцева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Мезенцев Егор Пименович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мезенцев Егор Пименович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросиния Егоровна
Отец ребёнка: Мезенцев Егор Пименович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Егоровна
Отец ребёнка: Мезенцев Егор Пименович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Мезенцев Егор Пименович