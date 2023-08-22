(Шишкова) Ксения Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шишкова) Ксения Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Венедикт

Мать: ?

Рождение ребёнка
30.12.1892

Сын: Шишков Зотик Григорьевич

Отец ребёнка: Шишков Григорий Иванович

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1892

Сын: Шишков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Шишков Григорий Иванович

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1894

Дочь: Шишкова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Шишков Григорий Иванович

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1895

Сын: Шишков Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Шишков Григорий Иванович

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1896

Сын: Шишков Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Шишков Григорий Иванович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.11.1897

Дочь: Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Шишков Григорий Иванович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.02.1898

Дочь: Шишкова Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Шишков Григорий Иванович

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1899

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Шишков Григорий Иванович

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1900

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Шишков Григорий Иванович

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишков Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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