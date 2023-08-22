(Шишкова) Ксения Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1892
Отец ребёнка: Шишков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1892
Сын: Шишков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Шишков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1894
Дочь: Шишкова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Шишков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1895
Сын: Шишков Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Шишков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1896
Сын: Шишков Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Шишков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
?.11.1897
Дочь: Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Шишков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1898
Дочь: Шишкова Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Шишков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1899
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Шишков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1900
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Шишков Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно