Строганова Галина Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганова Галина Вадимовна

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Место рождения

г. Москва

Дата рождения

1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1990

Отец: не указан

Мать: Акопская Екатерина Александровна

г. Москва
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