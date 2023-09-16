Блудова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Южаков Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Южакова Матрона Петровна
Отец ребёнка: Южаков Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Южаков Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Южаков Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Южакова Ксения Петровна
Отец ребёнка: Южаков Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Южакова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Южаков Пётр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно