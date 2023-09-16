Блудова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блудова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Южаков Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Южаков Пётр Яковлевич

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Южакова Матрона Петровна

Отец ребёнка: Южаков Пётр Яковлевич

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Южаков Порфирей Петрович

Отец ребёнка: Южаков Пётр Яковлевич

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Южаков Семён Петрович

Отец ребёнка: Южаков Пётр Яковлевич

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Южакова Ксения Петровна

Отец ребёнка: Южаков Пётр Яковлевич

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Южакова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Южаков Пётр Яковлевич

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Южаков Пётр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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