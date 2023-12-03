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(Новикова) Степанида
(Новикова) Степанида
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1704
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Новиков Иван
Между 1680 и 1682 г.р.
Мать
Новикова Епистимия (Пелагея)
1683 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец:
Новиков Иван
Мать:
Новикова Епистимия
Смерть
Неизвестно
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