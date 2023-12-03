(Новикова) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Новикова) Степанида

(Новикова) Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1680 и 1682 г.р.

Мать

1683 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Новиков Иван

Мать: Новикова Епистимия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close