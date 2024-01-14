Толстенкова Варвара Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстенкова Варвара Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1862 ст.

Дочь: Ксения Егорова

Отец ребёнка: Толстенков Егор Семенов

Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.04.1862 ст.

Сын: Толстенков Николай Егоров

Отец ребёнка: Толстенков Егор Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстенков Егор Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
Казачья жена
Место жительства
Неизвестно
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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