Голополосова Прасковья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Голополосова Катерина Карнеева
Отец ребёнка: Голополосов Карнеей Васильев
Рождение ребёнка
1760
Сын: Голополосов Яковъ Карнеев
Отец ребёнка: Голополосов Карнеей Васильев
Красное, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1762
Сын: Голополосов Борис Корнеев
Отец ребёнка: Голополосов Карнеей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно