Голополосова Прасковья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голополосова Прасковья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Голополосова Катерина Карнеева

Отец ребёнка: Голополосов Карнеей Васильев

Рождение ребёнка
1760

Сын: Голополосов Яковъ Карнеев

Отец ребёнка: Голополосов Карнеей Васильев

Красное, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Голополосов Борис Корнеев

Отец ребёнка: Голополосов Карнеей Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голополосов Карнеей Васильев

Смерть
Неизвестно
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