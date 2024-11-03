Павлова Ефимия (Евфимия) Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиДо 1851
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Ефросинья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович
Рождение ребёнка
20.03.1820 ст.
Дочь: (Павлова) Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович
Рождение ребёнка
05.09.1821 ст.
Дочь: (Павлова) Минодора Максимовна
Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович
Рождение ребёнка
01.05.1823 ст.
Дочь: (Павлова) Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович
Рождение ребёнка
24.02.1824 ст.
Сын: Павлов Герасим Максимович
Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович
Рождение ребёнка
25.01.1825 ст.
Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович
Смерть
До 1851