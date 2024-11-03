Павлова Ефимия (Евфимия) Егоровна Около 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлова Ефимия (Евфимия) Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

До 1851

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Максим Павлович

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Ефросинья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор

Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Павлов Андрей Максимович

Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович

Рождение ребёнка
20.03.1820 ст.

Дочь: (Павлова) Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович

Рождение ребёнка
05.09.1821 ст.

Дочь: (Павлова) Минодора Максимовна

Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович

Рождение ребёнка
01.05.1823 ст.

Дочь: (Павлова) Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович

Рождение ребёнка
24.02.1824 ст.

Сын: Павлов Герасим Максимович

Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович

Рождение ребёнка
25.01.1825 ст.

Сын: Павлов Трифон Максимович

Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович

Смерть
До 1851

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