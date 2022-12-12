Приклонский Иван Иванович
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1792
Дата смерти1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Рождение ребёнка
02.12.1822
Сын: Приклонский Иван Иванович
Мать ребёнка: Приклонская Александра Петровна
Российская Империя
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Приклонская Александра Петровна
Российская Империя
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Приклонская Александра Петровна
Российская Империя
Рождение ребёнка
20.03.1827
Сын: Приклонский Пётр Иванович
Мать ребёнка: Приклонская Александра Петровна
Российская Империя
Рождение ребёнка
31.01.1831
Сын: Приклонский Николай Иванович
Мать ребёнка: Приклонская Александра Петровна
Российская Империя
Смерть
1846
Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область