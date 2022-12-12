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Приклонский Иван Иванович

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1792

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
02.12.1822

Сын: Приклонский Иван Иванович

Мать ребёнка: Приклонская Александра Петровна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Приклонская Александра Петровна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Приклонская Александра Петровна

Российская Империя
Рождение ребёнка
20.03.1827

Сын: Приклонский Пётр Иванович

Мать ребёнка: Приклонская Александра Петровна

Российская Империя
Рождение ребёнка
31.01.1831

Сын: Приклонский Николай Иванович

Мать ребёнка: Приклонская Александра Петровна

Российская Империя
Смерть
1846
Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
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