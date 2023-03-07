(Голубева) Мария Филипповна
Место рождения
Дата рождения28.01.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1889 ст.
Крестные – д.Скаки кр.Протас Иванович Голубов и д.Речки сирота кр.девица Анна Федотовна Голубова (тетя, сестра Филиппа Федотовича).
Бракосочетание
13.02.1908 ст.
Муж: Леонтий Иванович
Курилово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Поручители по жениху: д.Китово кр.Иван Ильич Маслов и кр. Макар Леонтьевич из д.Пристань, проживающий в д.Бубново Опочецкого уезда. По невесте: д.Скаки Илья Протасович Голубов и д. Речки Георгий Анан... Показать все
Смерть
Неизвестно