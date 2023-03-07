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(Голубева) Мария Филипповна

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Место рождения

Речки, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

28.01.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Муж

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГГ
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Место
Комментарий
Рождение
28.01.1889 ст.

Отец: Голубев Филипп Федотович

Мать: Голубева Варвара Ивановна

Речки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Крестные – д.Скаки кр.Протас Иванович Голубов и д.Речки сирота кр.девица Анна Федотовна Голубова (тетя, сестра Филиппа Федотовича).
Бракосочетание
13.02.1908 ст.

Муж: Леонтий Иванович

Курилово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Поручители по жениху: д.Китово кр.Иван Ильич Маслов и кр. Макар Леонтьевич из д.Пристань, проживающий в д.Бубново Опочецкого уезда. По невесте: д.Скаки Илья Протасович Голубов и д. Речки Георгий Анан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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