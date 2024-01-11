Мурясов Аужяр (Авзяр) Биктахирович (Тахирович)
Место рожденияд.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурясова Фаузия
Смерть
Неизвестно