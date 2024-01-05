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Трибанов (Требанов) Владимир

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Место рождения

х. В.-Куберская Зимовниковского района

Дата рождения

25.01.1936

Дата смерти

07.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1936

Отец: Трибанов (требанов) Стефан Поликарпович

Мать: Александра Григорьевна

х. В.-Куберская Зимовниковского района
Рождение ребёнка
1958

Сын: Милашенко Геннадий

Мать ребёнка: Милашенко Таисия

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Лариса

Мать ребёнка: ?Может Быть Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?Может Быть Валентина

Смерть
07.09.1987
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