Трибанов (Требанов) Владимир
Место рождениях. В.-Куберская Зимовниковского района
Дата рождения25.01.1936
Дата смерти07.09.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1936
х. В.-Куберская Зимовниковского района
Рождение ребёнка
1958
Сын: Милашенко Геннадий
Мать ребёнка: Милашенко Таисия
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова Лариса
Мать ребёнка: ?Может Быть Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?Может Быть Валентина
Смерть
07.09.1987