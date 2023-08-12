Топчиёв Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1971
Сын: Топчиёв Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Топчиева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1975
Сын: Топчиёв Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Топчиева Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Топчиева Нина Ивановна