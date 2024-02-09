Прянишников Василий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прянишников Василий Афанасьевич

Место рождения

Хвостово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Хвостово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
06.02.1898

Жена: Прянишникова Евстолия Александровна

Рождение ребёнка
18.06.1899

Сын: Прянишников Иван Васильевич

Мать ребёнка: Прянишникова Евстолия Александровна

Хвостово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
31.07.1903

Сын: Прянишников Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Прянишникова Евстолия Александровна

Хвостово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Шарова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Прянишникова Евстолия Александровна

Хвостово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
03.10.1907

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Прянишникова Евстолия Александровна

Хвостово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
26.06.1910

Дочь: Нина Васильева

Мать ребёнка: Прянишникова Евстолия Александровна

Хвостово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
11.01.1913

Сын: Прянишников Александр Васильевич

Мать ребёнка: Прянишникова Евстолия Александровна

Хвостово, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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