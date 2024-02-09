Прянишников Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1898
Рождение ребёнка
18.06.1899
Сын: Прянишников Иван Васильевич
Мать ребёнка: Прянишникова Евстолия Александровна
Рождение ребёнка
31.07.1903
Сын: Прянишников Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Прянишникова Евстолия Александровна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Шарова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Прянишникова Евстолия Александровна
Рождение ребёнка
03.10.1907
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Прянишникова Евстолия Александровна
Рождение ребёнка
26.06.1910
Дочь: Нина Васильева
Мать ребёнка: Прянишникова Евстолия Александровна
Рождение ребёнка
11.01.1913
Сын: Прянишников Александр Васильевич
Мать ребёнка: Прянишникова Евстолия Александровна
Смерть
Неизвестно