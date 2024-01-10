Тажетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тажетдин

Место рождения

г.Черчик

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Черчик
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Бану Тажетдиновна

Мать ребёнка: Минникамал Арслановна

г.Черчик Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минникамал Арслановна

Смерть
Неизвестно
г.Черчик, Ташкентская область, Узбекская ССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Черчик, Ташкентская область, Узбекская ССР
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