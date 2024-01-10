Тажетдин
Место рожденияг.Черчик
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Черчик
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Бану Тажетдиновна
Мать ребёнка: Минникамал Арслановна
г.Черчик Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минникамал Арслановна
Смерть
Неизвестно
г.Черчик, Ташкентская область, Узбекская ССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Черчик, Ташкентская область, Узбекская ССР