Мельник Галина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1951
Рождение ребёнка
23.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельник Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
23.01.1981
Сын: Мельник Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Мельник Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
23.02.?
Дочь: Мельник Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Мельник Евгений Андреевич