Сизов Иван Веденеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти28.04.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Сизов Веденей Фомин
Мать: Сизова Евдокия Трафимова
Бракосочетание
15.02.1802
Жена: Сизова Ульяна Павлова
Рождение ребёнка
06.12.1807
Сын: Сизов Николай Иванов
Мать ребёнка: Сизова Ульяна Павлова
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Матрёна Иванова
Мать ребёнка: Сизова Ульяна Павлова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Сизова Ульяна Павлова
Рождение ребёнка
15.03.1820
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Сизова Ульяна Павлова
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Сизова Ульяна Павлова
Смерть
28.04.1840
Причина смерти: Болезнь | От горячки