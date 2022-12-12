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Сизов Иван Веденеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

28.04.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Сизов Веденей Фомин

Мать: Сизова Евдокия Трафимова

Бракосочетание
15.02.1802

Жена: Сизова Ульяна Павлова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.12.1807

Сын: Сизов Николай Иванов

Мать ребёнка: Сизова Ульяна Павлова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Матрёна Иванова

Мать ребёнка: Сизова Ульяна Павлова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Сизова Ульяна Павлова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.03.1820

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Сизова Ульяна Павлова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Сизова Ульяна Павлова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
28.04.1840
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Причина смерти: Болезнь | От горячки
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