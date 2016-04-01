Коваленко Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1976

Дата смерти

01.04.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1998

Дочь: Коваленко Марина Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.04.2016