Коваленко Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1976
Дата смерти01.04.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1998
Дочь: Коваленко Марина Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.04.2016