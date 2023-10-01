Пшеничная Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПшеничная Ольга Ивановна

Пшеничная Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшеничный Юрий Олегович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшеничная Анастасия Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Наталья Олеговна

Отец ребёнка: Пшеничный Олег

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close