Марфа Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонин Максим Афонасьевич
Отец ребёнка: Афонасий Дормидонтов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афонасий Дормидонтов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Фома Афанасьев
Отец ребёнка: Афонасий Дормидонтов
Смерть
Неизвестно