Марфа Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Наумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Максим Афонасьевич

Отец ребёнка: Афонасий Дормидонтов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонасий Дормидонтов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Фома Афанасьев

Отец ребёнка: Афонасий Дормидонтов

Смерть
Неизвестно

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