Конева (Журавлева) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конева (Журавлева) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1959

Отец: не указан

Мать: Журавлева Нина Федоровна

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