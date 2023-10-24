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Конева (Журавлева) Ирина Владимировна
Конева (Журавлева) Ирина Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.01.1959
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Журавлева (Бухаткина) Нина Федоровна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
31.01.1959
Отец: не указан
Мать:
Журавлева Нина Федоровна
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