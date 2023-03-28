Кудрявцева Дарья Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Кудрявцева Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
19.05.1919
Сын: Кудрявцев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947
Конново, Невельский муниципальный район, Псковская область