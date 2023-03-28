Кудрявцева Дарья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Дарья Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1896 г.р.

Дети

Добавил:

OD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Кудрявцева Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
19.05.1919

Сын: Кудрявцев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Михаил Андреевич

Смерть
1947
Конново, Невельский муниципальный район, Псковская область
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