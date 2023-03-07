Копосова Дарья Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосова Дарья Феоктистова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Копосов Никита Иванов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копосов Никита Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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