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Селезнев Александр
Селезнев Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Дата смерти
13.01.1911
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Бердянск
Смерть
13.01.1911
Бердянск
ГАЗО
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
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