Селезнев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

13.01.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.1911
ГАЗО
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана