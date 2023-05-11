Караулова (Ильина) Ида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильин Iljin Дмитрий Федорович
Мать: Кылосова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Караулов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Караулов Анатолий Иванович
Смерть
Неизвестно