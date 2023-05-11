Караулова (Ильина) Ида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караулова (Ильина) Ида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Iljin Дмитрий Федорович

Мать: Кылосова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караулов Анатолий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караулов Анатолий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург