Заборцева (Голубева) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заборцева (Голубева) Наталья Николаевна

Место рождения

Алешкина, Кежемская волость, Енисейский уезд

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Голубев Николай Никитич

Мать: не указана

Алешкина, Кежемская волость, Енисейский уезд
Бракосочетание
18.01.1906 ст.

Муж: не указан

Венчание: 31(18).01.1906, Кежемская Спасская церковь. Муж: Заборцев Спиридон Иванович. [1]. Цитата: "Ф. Р-2453, Оп.2, Д.116, лл.62об-63 (Метрическая книга Спасской церкви села Кежемского, 1906 год)"
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заборцев Спиридон Иванович

Смерть
Неизвестно
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