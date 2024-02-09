Заборцева (Голубева) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Голубев Николай Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1906 ст.
Муж: не указан
Венчание: 31(18).01.1906, Кежемская Спасская церковь. Муж: Заборцев Спиридон Иванович. [1]. Цитата: "Ф. Р-2453, Оп.2, Д.116, лл.62об-63 (Метрическая книга Спасской церкви села Кежемского, 1906 год)"
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно