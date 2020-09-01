Мокин Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокин Сергей Викторович

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Место рождения

Сарбала, Калтанский, Кемеровская область

Дата рождения

05.06.1959

Дата смерти

?.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1959

Отец: Мокин Виктор

Мать: Мокина Мария Иосифовна

Сарбала, Калтанский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокина Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.09.2020
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
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