Мокин Сергей Викторович
Место рождения
Дата рождения05.06.1959
Дата смерти?.09.2020
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1959
Отец: Мокин Виктор
Мать: Мокина Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокина Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.09.2020
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область