Сушко Маргарита Константиновна
женский, родилась 28.04.1977
ОтецСушко Константин ИвановичС 30.05.1959 г.р.
МатьСушко Светлана Викторовна28.05.1961 г.р.
Дети
Шитикова Анастасия Игоревна30.04.1996 г.р.
Шитикова Ксения Игоревна18.11.2001 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1977
Рождение ребёнка
30.04.1996
Дочь: Шитикова Анастасия Игоревна
Отец ребёнка: Шитиков Игорь Александрович
Рождение ребёнка
18.11.2001
Дочь: Шитикова Ксения Игоревна
Отец ребёнка: Шитиков Игорь Александрович
Курская область, п. Олымский