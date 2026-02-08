Сушко Маргарита Константиновна 28.04.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сушко Маргарита Константиновна

Автор
КШ
Шитикова К.

женский, родилась 28.04.1977

Отец
Сушко Константин ИвановичС 30.05.1959 г.р.
Мать
Сушко Светлана Викторовна28.05.1961 г.р.
Дети
Шитикова Анастасия Игоревна30.04.1996 г.р.
Шитикова Ксения Игоревна18.11.2001 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1977

Отец: Сушко Константин Иванович

Мать: Сушко Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
30.04.1996

Дочь: Шитикова Анастасия Игоревна

Отец ребёнка: Шитиков Игорь Александрович

Рождение ребёнка
18.11.2001

Дочь: Шитикова Ксения Игоревна

Отец ребёнка: Шитиков Игорь Александрович

Курская область, п. Олымский

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