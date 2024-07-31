Иродион
Место рожденияМаслова
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнева (Родионова) Настасья
Мать ребёнка: Феодосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Петр
Мать ребёнка: Феодосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Прокопий
Мать ребёнка: Феодосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Михаил
Мать ребёнка: Феодосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Стефан
Мать ребёнка: Феодосья
Смерть
Неизвестно