Иродион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иродион

Место рождения

Маслова

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнева (Родионова) Настасья

Мать ребёнка: Феодосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Петр

Мать ребёнка: Феодосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Прокопий

Мать ребёнка: Феодосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Михаил

Мать ребёнка: Феодосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Стефан

Мать ребёнка: Феодосья

Смерть
Неизвестно

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