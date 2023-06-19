Орлов Михаил Максимов
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова Лидия Захарова
Рождение ребёнка
1961
Мать ребёнка: Орлова Лидия Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Лидия Захарова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1972