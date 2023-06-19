Орлов Михаил Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Михаил Максимов

Место рождения

Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Орлов Максим Максимов

Мать: Орлова Пелагея (Леонтьевна?)

Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Лидия Захарова

Рождение ребёнка
1961

Сын: Орлов Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Орлова Лидия Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Лидия Захарова

Место жительства
Неизвестно
Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
1972