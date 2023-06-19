Нарницкий Александр Антонович
Место рождения
Дата рождения17.10.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1902
Крещение
20.10.1902
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
05.02.1935
Жена: Нарницкая Мария ?
Рождение ребёнка
17.02.1935
Сын: Нарницкий Антон Александрович
Мать ребёнка: Нарницкая Мария ?
Рождение ребёнка
19.01.1936
Сын: Нарницкий Леонид
Мать ребёнка: Нарницкая Мария ?
Рождение ребёнка
15.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нарницкая Мария ?
Рождение ребёнка
21.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нарницкая Мария ?
Рождение ребёнка
1953
Сын: Нарницкий Евгений
Мать ребёнка: Нарницкая Мария ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарницкий Алексей
Мать ребёнка: Нарницкая Мария ?
Смерть
Неизвестно