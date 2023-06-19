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Нарницкий Александр Антонович

Место рождения

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

17.10.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1902

Отец: Нарницкий Антон Устинович

Мать: Нарницкая Агнесса Адамовна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Крещение
20.10.1902
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
05.02.1935

Жена: Нарницкая Мария ?

Рождение ребёнка
17.02.1935

Сын: Нарницкий Антон Александрович

Мать ребёнка: Нарницкая Мария ?

Рождение ребёнка
19.01.1936

Сын: Нарницкий Леонид

Мать ребёнка: Нарницкая Мария ?

Рождение ребёнка
15.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нарницкая Мария ?

Рождение ребёнка
21.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нарницкая Мария ?

Рождение ребёнка
1953

Сын: Нарницкий Евгений

Мать ребёнка: Нарницкая Мария ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарницкий Алексей

Мать ребёнка: Нарницкая Мария ?

Смерть
Неизвестно