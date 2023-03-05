Иванищев Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванищев Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1953

Дочь: Шорникова Вера Валентиновна

Мать ребёнка: Зажимарова Валентиновна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зажимарова Валентиновна Алексеевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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