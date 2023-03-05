Иванищев Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1953
Дочь: Шорникова Вера Валентиновна
Мать ребёнка: Зажимарова Валентиновна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно